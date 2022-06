Boulevard: DFB-Star Ilkay Gündogan und Sara Arfaoui geben sich das Ja-Wort

Nach dem Meistertitel mit Manchester City feiert Ilkay Gündogan auch im privaten Bereich einen Höhepunkt. Seine Gemahlin lässt nun ihre Follower am schönsten Tag ihres Lebens teilhaben.

Nun lässt die 26-Jährige via Instagram ihre Follower am schönsten Tag ihres Lebens teilhaben und präsentiert einige Bilder - darunter ein Bild, das sie und den Mittelfeldstar von Manchester City eng umschlungen in verliebter Pose zeigt.