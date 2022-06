Formel 1: Verstappen in Montreal mit erster Bestzeit - Schumacher mit zweitwenigsten Runden

WM-Spitzenreiter Max Verstappen fuhr beim ersten freien Training in Montreal die schnellste Zeit. In 1:15,158 Minuten war er nicht zu schlagen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Schumacher fährt nur wenig Runden

Unter anderem bei Sainz, der um ein Haar eines der auf der Ile Notre-Dame ansässigen Murmeltiere überfahren hätte, zeigte sich auf Hochgeschwindigkeitspassagen das sogenannte Porpoising bzw. Bouncing, das der Automobil-Weltverband FIA mit einer technischen Direktive sukzessive eindämmen will.

Verstappen mit erneuter Regel-Kritik

Konkret will die FIA unter anderem die Bodenplatten der Fahrzeuge noch schärfer auf Abnutzung kontrollieren. Außerdem soll eine Kennzahl festgelegt werden, die „auf der vertikalen Beschleunigung des Fahrzeugs basiert und eine quantitative Grenze für das akzeptable Maß an vertikalen Schwingungen darstellt“. ( BERICHT: Hat sich Mercedes selbst ein Ei gelegt? )

Eine genaue Formel werde noch ausgearbeitet. Hierzu wurden am Freitag zunächst Daten gesammelt, dennoch feilten einige Teams an ihrer Fahrzeugeinstellung. Hamilton etwa testete ein Loch im Unterboden seines Mercedes. „Wir müssen verstehen, was die FIA überwachen und untersuchen will“, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner bei Sky.