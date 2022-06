Basketball: Alba Berlin vergibt Matchball im BBL-Finale

Alba Berlin hat den Final-„Sweep“ sowie den vorzeitigen Titelgewinn in der Basketball Bundesliga (BBL) verpasst. Die Berliner verloren am Freitagabend das dritte Spiel gegen Bayern München krachend mit 60:90 (33:52) müssen auf den dritten Titel in Folge sowie den elften der Klubgeschichte warten.

Den zweiten Matchball kann Alba am Sonntag (15.00 Uhr/Sport1 und MagentaSport) in München verwandeln. In der Best-of-five-Serie führt Berlin mit 2:1. Ein mögliches fünftes Duell ist am kommenden Mittwoch in Berlin (20.30 Uhr) angesetzt.