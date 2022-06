Bayern-Profi Roca wechselt nach Leeds

Marc Roca verlässt den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München und wechselt in die englische Premier League zu Leeds United. Den Transfer des spanischen Mittelfeldspielers für angeblich etwa 12 Millionen Euro gaben beide Vereine am Freitag bekannt. Der 25-Jährige, der in zwei Jahren München nur 24 Pflichtspiele absolvierte, erhält in Leeds einen Vertrag bis 2026.