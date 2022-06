Porpoising: Verstappen kritisiert Eingriff der FIA

Die FIA will gegen das Problem des Porpoising vorgehen. Im Fahrerfeld git es dazu unterschiedliche Meinungen.

Das Gros, darunter Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, begrüßte die Entscheidung. „Es kann nicht sein, dass wir Fahrer für den Rest des Lebens körperlich angeschlagen sind“, sagte Vettel am Freitag in Montreal: „Da ist es gut, dass die FIA die Sicherheit über die Performance stellt.“

Einige Fahrer sahen aber die Rennställe selbst in der Verantwortung, das starke Hüpfen in den Griff zu bekommen. "Egal, ob es uns hilft oder schadet: Ich bin nicht der Ansicht, dass Regeländerungen in der Saison korrekt sind", sagte Weltmeister Max Verstappen. Sein Titelrivale Charles Leclerc (Ferrari) stimmte ein: "Das Team muss mir ein Auto geben, mit dem ich fahren kann."