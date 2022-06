Bogenschützin Unruh beendet Nationalmannschaftskarriere

"Ich konnte gar nicht so viel sagen, wie ich gerne hätte sagen wollen, weil ich sonst richtig geheult hätte. Deshalb habe ich es kurz und knackig gemacht, lisalike", sagte Unruh nach ihrem tränenreichen Abschied am Rande der Heim-EM in München. "Lisa hat den deutschen Bogensport des letzten Jahrzehnts geprägt wie keine andere. Wir können uns glücklich schätzen, sie in unserer Mannschaft gehabt zu haben", schwärmte Bundestrainer Oliver Haidn.