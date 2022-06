Premier League: Tuchel will Lewandowski als Lukaku-Ersatz beim FC Chelsea

Nun soll Thomas Tuchel auf der Suche nach einem Ersatz an Robert Lewandowski gedacht haben: Wie ESPN berichtet, möchten die Blues den Bayern-Stürmer von einem Wechsel auf die Insel überzeugen.

Der Pole hatte in den vergangenen Wochen mehrfach betont, den FC Bayern München verlassen zu wollen. Dem 33-Jährigen wurde sogar eine Einigung mit dem FC Barcelona nachgesagt.

Wie SPORT1 weiß, wollen die Katalanen dem deutschen Rekordmeister eine zweite, verbesserte Offerte für den polnischen Torjäger unterbreiten. Die soll, so ist aus Barca-Kreisen zu hören, die 40-Millionen-Euro-Grenze überschreiten.

„Warum nicht England? Das war damals auch ein Thema. Ich habe von Robert immer eine infantile Erklärung gehört, dass es in England so oft regnet. Das hat er so zu mir gesagt“, erklärte sein früherer Berater Cezary Kucharski gegenüber SPORT1. Mittlerweile wird er aber von Pini Zahavi vertreten.