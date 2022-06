Bundesliga: Das fehlt Borussia Dortmund laut Kevin Großkreutz - und welches Erbe Edin Terzic antreten kann

„Natürlich kann das nicht jeder“, zeigte er Verständnis für die Situation der Spieler, „aber man braucht wieder so Typen, die für den Verein marschieren, die für den Verein alles geben.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bellingham? „Solche Spieler brauchst du“

Dabei erinnert er sich wahrscheinlich an sich selbst und Marcel Schmelzer, der kürzlich erst seine Karriere beendete. Die beiden galten in der Vorzeigemannschaft unter Jürgen Klopp, die 2011 die Meisterschaft und 2012 sogar das Double holte, als Musterprofis, die ständig vollen Einsatz gaben.

In der aktuellen Mannschaft sieht er diese Eigenschaft vor allem bei einem Profi. „Wenn ich an Bellingham denke: Der macht das überragend. Solche Spieler brauchst du." Allerdings brauche es auch eine Konstanz in der Mannschaft, weswegen er hoffe, „dass er etwas länger bleibt als nur noch ein, zwei Jahre."