Formel 1: Wird der FIA-Plan zum Bouncing ein großes Problem für Mercedes?

Die FIA reagiert auf das Bouncing-Problem in der Formel 1 – allerdings nicht wie von Mercedes erhofft. Red-Bull-Star Max Verstappen ist trotzdem angesäuert.

„In einem Sport, in dem die Teilnehmer mit Geschwindigkeiten von mehr als 300 km/h fahren, sind wir der Ansicht, dass die gesamte Konzentration eines Fahrers auf das Fahren fokussiert sein sollte und dass exzessive Ermüdung oder Schmerzen, die ein Fahrer erleidet, zu einem Konzentrationsverlust führen und signifikante Konsequenzen haben könnten“, heißt es in einem Statement der FIA.

Damit reagieren die Regelhüter vor allem auf die Klagen von Mercedes, deren Silberpfeil am stärksten von dem Phänomen betroffen ist .

Schumacher sieht Taktik bei Mercedes

Denn eine einfache Formel in der Königsklasse heißt: Je tiefer ein Auto liegt, desto schneller fährt es. Und umgekehrt. Experten wie Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher (45) glauben deshalb, dass das Jammern besonders der Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell strategische Hintergründe hatte.

Eine Mindestfahrzeughöhe für alle Autos festzulegen, wäre unfair gegenüber Teams wie Red Bull gewesen, die mit dem Bouncing mit am besten klarkommen.

Das will die FIA prüfen

Bereits vor dem Großen Preis von Kanada an diesem Wochenende wurde eine technische Richtlinie mit zwei Sofortmaßnahmen erlassen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Punkt zwei: Die FIA will ein Rechenmodell entwickeln, wie stark die Autos schwingen dürfen - und welches Maß an Oszillation nicht mehr akzeptabel ist. Das dürfte dann ab dem nächsten Rennen in Silverstone zum Tragen kommen.