Überraschung: Miroslav Klose neuer Trainer in Altach

Miroslav Klose bekommt erstmals eine Chance als Cheftrainer einer Profimannschaft. Der Fußball-Weltmeister von 2014 wird neuer Trainer des österreichischen Bundesligisten SCR Altach. Das gab der Klub aus Vorarlberg am Freitag bekannt, unmittelbar danach brach die Homepage des Vereins unter dem Ansturm der Fans kurzzeitig zusammen.

Der langjährige Bayern-Torjäger Klose wird laut Klub-Mitteilung am Sonntag seinen Vertrag unterschreiben und am Montag offiziell vorgestellt. Zuletzt war der 44-Jährige Co-Trainer bei Bayern München. Er folgt in Altach auf den früheren Bundesligaprofi Ludovic Magnin.