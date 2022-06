Fix! FC Bayern München verpflichtet Sadio Mané von Liverpool

Lange wurde darüber diskutiert, nun ist der Deal in trockenen Tüchern: Sadio Mané verlässt den FC Liverpool und schließt sich zur neuen Saison dem FC Bayern München an.

Mané soll Anführer-Rolle bei Bayern übernehmen

Intern hatte man sich darauf verständigt, 35 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an diversen Bonuszahlungen für den 30-Jährigen bieten zu wollen. Laut SPORT1-Informationen soll man sich am Ende auf 32 Millionen Euro Ablöse und neun Millionen Euro an möglichen Boni geeinigt haben. Sechs dieser neun Millionen Euro an Boni sind relativ leicht zu erreichen.