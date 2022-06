1. FC Köln holt Ex-Unioner Pedersen

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln stellt sich für die mögliche Dreifachbelastung in der kommenden Saison breiter auf und hat seine Defensive gestärkt.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln stellt sich für die mögliche Dreifachbelastung in der kommenden Saison breiter auf und hat seine Defensive gestärkt. Der dänische Abwehrspieler Kristian Pedersen (27) kommt vom englischen Zweitligisten Birmingham City und erhält einen Vertrag bis 2024. Das teilten die Kölner am Freitag mit. Von 2016 bis 2018 hatte Pedersen für den damaligen Zweitligisten Union Berlin bereits in Deutschland gespielt.