Die Raw-Air-Tour 2023 macht im kommenden Winter nicht wie geplant in Trondheim Station. Wie der Internationale Ski-Verband (FIS) am Freitag mitteilte, werden die ursprünglich in der mittelnorwegischen Stadt geplanten Wettkämpfe aus „technischen Gründen“ nach Lillehammer verlegt.