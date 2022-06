Twitter-Ausraster! Team Vitality sperrt eigenen Valorant-Coach

Nachdem es auf Twitter zu einer öffentlichen Schlammschlacht zwischen Vitality-Coach Tanishq „ Tanizhq “ Sabharwal und einer anderen Person gekommen ist, hat Team Vitality dessen Suspendierung bekanntgegeben. Diese beläuft sich auf zwei Wochen und soll rückwirkend auf das Datum der Äußerung gerechnet werden. Entsprechend wird Tanizhq bereits am 21. Juni in seine Position als Valorant Head Coach zurückkehren.

Team Vitality: Riot Games schaltet sich ein

In einem von Tanishq „Tanizhq“ Sabharwal veröffentlichten Statement entschuldigt sich dieser für sein Fehlverhalten und die Äußerungen, die er gegenüber KE1SH äußerte. Ebenfalls entschuldigt er sich für die mögliche Beschädigung der Marke Team Vitality. Um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden, wird er zudem mit einem Mental Coach an seinem Verhalten arbeiten.