Fecht-EM: Ebert sichert sich erste Einzelmedaille

Frankfurt am Main (SID) - Florettfechterin Leonie Ebert hat der deutschen Mannschaft bei der EM in Antalya gleich zum Auftakt eine Medaille beschert. Die 22-Jährige zog am Freitag ins Halbfinale ein und hat damit mindestens Bronze sicher. Um den Einzug ins Finale kämpft die Olympia-Teilnehmerin gegen Ex-Weltmeisterin Alice Volpi (17.30 Uhr) aus Italien, die in der Runde der letzten acht gegen Anne Sauer gewann.