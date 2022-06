BBL-Finale: FC Bayern droht Debakel! Holt ALBA Berlin heute den Titel?

ALBA Berlin liegt in der BBL auf Meisterkurs. Die Hauptstädter haben nach dem Sieg beim FC Bayern gleich drei Matchbälle. Die Münchner wollen aber zurückschlagen.

Andrea Trinchieri machte sich nichts vor. Der Titel in der BBL, das war dem Chefcoach von Bayern München klar, ist in ganz weite Ferne gerückt.

Schon den Auftakt hatten die Münchner verloren, in der Serie steht es deshalb 0:2. Am Freitag (BBL-Finale: ALBA Berlin - FC Bayern, Spiel 3 ab 19 Uhr live im TV und Stream bei SPORT1), wenn in Berlin laut Trinchieri „alles bereit sein wird, die Trophäe zu heben“, kann bereits die Entscheidung fallen.