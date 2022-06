Anzeige

Wolff über Finale gegen THW: "Das wäre ein Traum" Wolff spricht über Finale gegen THW

Wolff träumt von einem Finale gegen Ex-Club THW Kiel © AFP/SID/MICHAEL HUNDT

SID

Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff hofft beim Final Four der Champions League auf ein Endspiel gegen seinen Ex-Club THW Kiel.

Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff hofft beim Final Four der Champions League auf ein Endspiel gegen seinen Ex-Club THW Kiel. „Absolut, das wäre ein Traum“, sagte der 2016er-Europameister vom polnischen Topklub Vive Kielce am Freitag in einem Kölner Hotel und ergänzte: „Ich drücke den Kielern auf jeden Fall die Daumen.“

Wolff trifft im Halbfinale am Samstag (15.15 Uhr) mit Polens Meister auf den ungarischen Vertreter Telekom Veszprem. Anschließend (18.00 Uhr/beide DAZN) kämpft der THW gegen Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona vor knapp 20.000 Zuschauern in der Lanxess Arena um den Einzug ins Endspiel am Sonntag.

Anzeige

Wolff: „Ein besonderes Gefühl“

Für Wolff, der mit Kielce eine bärenstarke Saison spielt, ist es die erste Teilnahme in Köln. In seinen Kieler Jahren (2016 bis 2019) qualifizierte sich der Nationalspieler mit dem THW nie für das Finalturnier, bei dem in diesem Jahr erstmals seit zwei Jahren die Halle wieder gefüllt sein wird.