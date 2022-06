ATP: Otte im Halbfinale von Halle

Der Kölner bezwang am Freitag den an Position acht gesetzten Russen Karen Chatschanow nach starkem Comeback mit 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. In der Runde der letzten vier trifft Otte nun auf den Weltranglistenersten Daniil Medwedew oder den Spanier Roberto Bautista Agut.

Durch seinen dritten Halbfinaleinzug auf der ATP-Tour in diesem Jahr wird Otte in der am Montag erscheinenden Weltrangliste mindestens auf Platz 38 und damit so hoch wie nie geführt werden. Derzeit steht er auf Rang 51, den er mit seinem Einzug in die Vorschlussrunde von Stuttgart in der Vorwoche erreicht hatte.