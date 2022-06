WWE-Beben nach Sex-Skandal: Boss Vince McMahon tritt beiseite

In einem in dieser Form überraschenden Schritt hat WWE angekündigt, dass der 76 Jahre alte Firmen-Patriarch „freiwillig von seinen Aufgaben als CEO und Chairman zurücktritt, bis die Untersuchung beendet ist“. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

WWE hat im selben Atemzug allerdings klargestellt, dass McMahon „seine Aufgaben und seine Rolle in Bezug auf die kreativen Inhalte von WWE behält“. Er wird also die Shows also wie gehabt lenken - von einem wirklichen Rückzug kann also nur bedingt die Rede sein.