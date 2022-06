Golf: BMW International Open mit Kaymer und Horschel LIVE im TV und Stream

Vom 23. bis 26. Juni finden in München die BMW International Open statt. Mit am Start sind auch Martin Kaymer und Billy Horschel, der ein historisches Triple perfekt machen könnte. SPORT1 ist LIVE dabei.

Wenn vom 23. bis 26. Juni die BMW International Open (LIVE auf SPORT1 ) stattfinden, ist mit Martin Kaymer auch der größte deutsche Golf-Star am Start.

Der zweimalige Major-Sieger Kaymer sagte zuletzt wegen einer Verletzung in Hamburg und bei der US Open ab. Bei der Premiere der umstrittenen neuen Saudi-Tour LIV in London hatte Kaymer dagegen abgeschlagen.