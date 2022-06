Weltcup: Ruder-Achter mit souveränem Vorlaufsieg

Der Deutschland-Achter ist beim ersten Weltcup-Auftritt in diesem Jahr souverän ins Finale eingezogen.

Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) gewann den Vorlauf im polnischen Posen mit klarem Vorsprung vor Polen und Indien. Für die Crew um Schlagmann Mattes Schönherr findet am Sonntag (14.24 Uhr) der Endlauf statt.

Der Weltcup in Posen ist für das neu formierte Paradeboot die erste Standortbestimmung seit dem Umbruch nach den Olympischen Spielen. Einer-Weltmeister Oliver Zeidler, der beim Weltcup-Auftakt in Belgrad als einziger DRV-Athlet am Start war und gewonnen hatte, legt dagegen eine Pause ein.