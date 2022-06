Prime League Spieltag #6: Spandau verliert, Schalke jubelt & GamerLegion gibt rote Laterne ab

Am sechsten Spieltag der Strauss Prime League gab es einige Überraschungen! Eintracht Spandau verliert ihr erstes Match, Schalke bleibt weiter auf Schlagdistanz und GamerLegion freut sich über den ersten Punktgewinn © FC Schalke 04 Esports

Am sechsten Spieltag war es so weit: Eintracht Spandau hatte gegen SK Gaming Prime erstmals das Nachsehen. Und: GamerLegion fährt den ersten Sieg ein.

Der sechste Spieltag der heimischen Strauss Prime League hatte es ordentlich in sich. Eintracht Spandau hat ihr erstes Match verloren, GamerLegion wiederum erstmals gewonnen und Schalke greift weiter oben an.

SK Gaming Prime düpiert Spitzenreiter - Strauss Prime League

Mit fünf Siegen und keiner Niederlage ist der Ligaprimus Eintracht Spandau in den sechsten Spieltag der Strauss Prime League gestartet und plante bereits mit einem weiteren Sieg gegen SK Gaming Prime. Doch das Academy Team des bekannten LEC-Vertreters machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.

Beide Kontrahenten lieferten sich zunächst ein Duell auf Augenhöhe, mit zunächst einem kleinen Plus aufseiten der Eintracht. Doch nach und nach erspielten sich die Jungs von SK Gaming einen Goldvorteil heraus, den die Spandauer Buben trotz dreier erlegter Drachen nicht kompensiert bekamen. In der 31. Minute läutete dann SKs Edgaras „ Eckas “ Strazdauskas Diana mit einem beherzten Engage auf das gesamte gegnerische Team die erste Niederlage der Eintracht ein.

Schalke bleibt dran - MOUZ bezwungen

Im Gegensatz zum Spring Split läuft es für den FC Schalke 04 aktuell ziemlich gut. Die Knappen liegen mittlerweile mit fünf Siegen und einer Niederlage gleichauf mit Spitzenreiter Eintracht Spandau. Die aktuelle Leistung bestätigte das Team am sechsten Spieltag erneut, als die Königsblauen einen ungefährdeten Sieg gegen MOUZ einfuhren. In einer mehr als einseitigen Partie überrannte Schalke die Konkurrenz förmlich und beendete das Match nach etwas mehr als 25 Minuten mit einem finanziellen Vorteil von mehr als 13.000 Gold, 22:4 Kills sowie vier Drachen. Kann man so machen.