U21: Deutschland testet in England

Zum Start in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2023 testet die deutsche U21-Nationalmannschaft im September auswärts gegen England.

Zum Start in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2023 in Rumänien und Georgien testet die deutsche U21-Nationalmannschaft im kommenden September auswärts gegen England. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt.