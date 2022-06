Langlauf-Traumpaar erwartet Baby! Pellegrino und Laurent werden Eltern

Sie sind das große Langlauf-Traumpaar in Italien: Nun verkünden Federico Pellegrino und Greta Laurent eine Botschaft, die ihr Glück perfekt macht.

Pellegrino ist Italiens erfolgreichster Langläufer

Bei der Weltmeisterschaft 2017 in Lahti holte er Gold im Sprint. In derselben Disziplin lief er bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang (2018) und Peking (2022) zu Silber.