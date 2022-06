Das wahre Super-TEAM der NBA! Golden State Warriors - eine Dynastie mit Zukunft | Kommentar

In Tränen aufgelöst! Currys emotionales Meisterstück

Die Golden State Warriors schlagen die Boston Celtics in den NBA-Finals, weil sie als Team überzeugen. Die Dynastie mit Curry, Coach Kerr und Co. lebt - und könnte noch eine Weile andauern. Ein Kommentar.

„Strength in Numbers“. Frei übersetzt: Gemeinsam kann man mehr erreichen.

Was klingt wie ein Marketing-Spruch, hat bei den Golden State Warriors eine tiefere Bedeutung. Das Team-Motto wurde eben nicht von irgendeiner Agentur erdacht, sondern kommt aus der Kabine von Head Coach Steve Kerr selbst.

Wohl auch deshalb gelingt es den Warriors seit Jahren, den Slogan mit Leben zu füllen - mit dem neuerlichen Höhepunkt beim entscheidenden 103:90 in Spiel 6 der NBA-Finals bei den Boston Celtics , das den Dubs den vierten Meistertitel der Ära Kerr bescherte. (NEWS: Warriors ziehen an Bulls vorbei)

Golden State Warriors: Mehr als „nur“ Stephen Curry

„Sind sie das talentierteste Team?“, fragte TV-Experte Mark Jackson, Vorgänger von Kerr als Warriors-Coach, nach dem Triumph - und gab sich selbst die Antwort: „Nein, sie sind das Team, das am meisten zusammenhält - und das engagierteste.

Ja, das Team aus San Francisco hat in Stephen Curry, der durch seine Auszeichnung als Finals-MVP in einen elitären Kreis vorstößt, einen der vielleicht zehn besten Spieler der NBA-Geschichte in seinen Reihen.