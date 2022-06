Bundesliga 2022/23: Spielplan fix - dann spielen Bayern - BVB, Schalke - Dortmund

Die DFL veröffentlicht den Bundesliga-Spielplan für die kommende Saison. Borussia Dortmund und der FC Bayern begegnen sich am 9. Spieltag.

Wie SPORT1 bereits am Donnerstag enthüllt hatte, wird das Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern stattfinden. Austragungsort ist der Deutsche Bank Park in Frankfurt - Anpfiff am 5. August um 20.30 Uhr. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)