WM: Synchronschwimmerin Bojer im Solo-Finale

Synchronschwimmerin Marlene Bojer hat sich zum Auftakt der Schwimm-WM in Budapest für das Solo-Finale in der Technischen Kür qualifiziert. Die Münchnerin belegte im Vorkampf mit 80,8648 Punkten den elften Platz. Das Finale findet am Samstag statt.