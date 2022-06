Champions League: Landin, Pekeler und Wanne im Allstar-Team

Niklas Landin, Hendrik Pekeler und Hampus Wanne haben es aus der Handball-Bundesliga (HBL) in das diesjährige Allstar-Team der Champions League geschafft. Die Europäische Handball-Föderation gab das zehnköpfige Aufgebot am Freitag vor dem Final-Four-Turnier in Köln bekannt.

Torhüter und Welthandballer Landin (33) von Rekordmeister THW Kiel steht dabei zum dritten Mal in Folge in der Mannschaft der besten Spieler der Saison. Teamkollege Hendrik Pekeler (30), der das Finalturnier am Wochenende verletzt verpassen wird, als bester Verteidiger sowie Linksaußen Wanne (28) von der SG Flensburg-Handewitt sind erstmals in der Auswahl vertreten.