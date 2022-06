Leon Goretzka: Monate der Wahrheit beim FC Bayern und der Nationalmannschaft

Ilkay Gündogan zeigte als sein direkter Konkurrent im zentralen Mittelfeld dagegen eine gute Leistung und bestärkte Bundestrainer Hansi Flick in seiner Entscheidung, ihn aufzustellen.

Gündogan übertrumpfte Goretzka in Nations League

In den vier Spielen startete Goretzka lediglich zweimal von Beginn an, gegen England reichte es nur für einen Kurzeinsatz.

Vor der anstehenden WM in Katar kommen auf Goretzka somit entscheidende Monate zu, in denen er nun zeigen kann und muss, wieso er unbedingt in die Startelf gehört.