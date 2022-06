WWE: Sasha Banks offenbar vor Entlassung - Anwälte in der Spur

Sasha Banks und Naomi nach Eklat von WWE suspendiert

Laut übereinstimmenden Schilderungen war den beiden an dem Tag ein Plan offenbart worden, dass sie bei der Großveranstaltung Hell in a Cell zwei Einzelmatches gegen die RAW- und SmackDown-Damenchampions Bianca Belair und Ronda Rousey hätten bestreiten und verlieren sollen.

WWE wird Banks von AEW fernhalten wollen

Während Naomis Vertrag bald auslaufen soll, gab es bei Banks auch eine einzelne Meldung in die Richtung, die aber von anderen Medien nicht bestätigt wurde. Es ist unklar, wie lange die Cousine von Rapstar Snoop Dogg noch gebunden ist - hinzu kommt, dass es in WWE-Verträgen eine „freeze clause“ gibt, dass die Liga Verträge einseitig verlängern kann um die Zeiträume, in denen die Performer nicht antrittsfähig oder -willig gewesen waren.

Sollte Banks wirklich einen Schlussstrich erwirken wollen, ist vorstellbar, dass sie mit WWE ein längeres Antrittsverbot für AEW und andere Ligen aushandelt - was in der Vergangenheit öfters der Knackpunkt in solchen Situationen war, etwa bei Jon-Moxley-Ehefrau Renée Paquette oder auch bei Brock Lesnar, als der WWE 2004 zwischenzeitlich verließ, um sich stattdessen in der NFL zu versuchen (Lesnar hatte die Auflösungsvereinbarung dann aber für einen Wechsel zu NJPW nach Japan gebrochen und es auf einen juristischen Konflikt ankommen lassen).