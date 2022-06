Frauenfußball: Bayern verleiht Zawistowska weiter an Köln

Bayern München hat die polnische Fußball-Nationalspielerin Weronika Zawistowska für ein weiteres Jahr an den Ligakonkurrenten 1. FC Köln verliehen.

Vizemeister Bayern München hat die polnische Fußball-Nationalspielerin Weronika Zawistowska für ein weiteres Jahr an den Ligakonkurrenten 1. FC Köln verliehen. Das teilten beide Klubs am Freitag mit.

Die 22-Jährige hatte im April 2021 einen Dreijahresvertrag in München unterschrieben, war aber zunächst an den FC ausgeliehen worden. In der vergangenen Saison bestritt die Offensivspielerin alle 22 Bundesliga-Spiele für die Kölnerinnen und erzielte dabei drei Treffer.