Schwimm-WM: Salchow fällt wegen Corona aus

Das ohnehin kleine Beckenteam muss kurz vor dem Auftakt der Schwimm-WM in Budapest (17. Juni bis 3. Juli) einen Ausfall hinnehmen.

Der DSV ist damit nur noch mit zehn Beckenschwimmern am Start. Die Wettbewerbe in der Duna Arena beginnen am Samstag.