Uli Hoeneß über BBL-Finale: "Hoffnung stirbt zuletzt"

„Ich bin ein Daueroptimist. Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte Hoeneß im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz. Die Bayern stehen in der Finalserie gegen ALBA Berlin mit dem Rücken zur Wand, die Hauptstädter führen 2:0 und können am Freitagabend in eigener Halle die dritte Meisterschaft in Folge perfekt machen (ab 19 Uhr LIVE im TV und Stream bei SPORT1).