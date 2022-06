Darts: Deutschland zittert sich beim World Cup of Darts zum Sieg

Gabriel Clemens (l.) und Martin Schindler (r.) haben beim World Cup of Darts die zweite Runde erreicht © Imago

Beim World Cup of Darts hat die deutsche Mannschaft um Martin Schindler und Gabriel Clemens einen Auftaktsieg gefeiert. Gegen Spanien mussten sie aber lange bangen.

Die deutsche Mannschaft um Martin Schindler und Gabriel Clemens ist beim World Cup of Darts in die zweite Runde eingezogen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Zum Auftakt siegten sie gegen die Spanier Jose Justicia und Tony Martinez denkbar knapp mit 5:4. „Ja, wir waren am Ende sehr nervös. Wir hatten sechs, sieben, acht Matchdarts, aber wir konnten es nicht nach Hause bringen. Nach dem letzten Dart war ich einfach nur happy“, sagte Clemens nach dem Spiel bei DAZN .

Schindler und Clemens taten zunächst schwer und spielten in den ersten vier Legs nur einen Drei-Dart-Average von rund 77 Punkten. Im dritten Durchgang hatten die Spanier sogar sechs Break-Darts, die sie aber allesamt nicht nutzen konnten.

Im fünften Leg warf Schindler dann die erste 180 der Partie und Clemens legte ein 146er Finish nach. Es war die Initialzündung, denn dann holten sich die beiden, die am selben Tag Geburtstag haben, das Break und hatten bei eigenem Anwurf die Chance, die Partie für sich zu entscheiden. Sie verpassten jedoch alle sieben Match-Darts und Spanien verkürzte.

Deutschland trifft auf Dänemark

In der nächste Runde treffen die beiden Darts-Profi dann auf Dänemark. Andreas Toft Jorgensen und Vladimir Andersen besiegten Singapur mit 5:2. Dort müssen Schindler und Clemens aber ihre Doppel-Quote aufbessern, denn sie ist mit 23,81 Prozent alles andere als gut.

In der ersten Runde wird lediglich ein Doppel-Match im Modus „Best-of-nine“-Legs ausgetragen, die Profis gehen abwechselnd an die Scheibe. Ab dem Achtelfinale werden zudem Partien im von der Tour gewohnten Einzelmodus ausgetragen. Die Viertelfinal- und Halbfinalspiele sowie das Finale finden am Sonntag statt.