Ägypten entlässt Trainer Galal

Ägyptens Fußball-Nationaltrainer Ehab Galal ist nach nur zwei Monaten im Amt wieder entlassen worden. Wie der Verband am Donnerstagabend mitteilte, seien "schlechte Ergebnisse" der Grund für die Trennung. Galal hatte den Posten erst im April vom Portugiesen Carlos Queiroz übernommen.

Nach der 0:2-Pleite gegen Äthiopien in der Qualifikation zur Afrikameisterschaft in der vergangenen Woche verloren die Nordafrikaner am Dienstag auch das Freundschaftsspiel gegen Südkorea mit 1:4.