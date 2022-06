US Open: McIlroy mit guter erster Runde

Rory McIlroy erwischt guten Start bei US Open © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JARED C. TILTON

Der viermalige Major-Champion Rory McIlroy hat einen guten Start in das dritte Majorturnier des Jahres hingelegt.

Der viermalige Major-Champion Rory McIlroy hat einen guten Start in das dritte Majorturnier des Jahres hingelegt. Der nordirische Golfstar benötigte zum Auftakt der 122. US Open in Brookline/Massachusetts für die 18 Löcher 67 Schläge und beendete seine erste Runde mit drei Schlägen unter Par.