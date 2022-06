Formel 1: FIA will Bouncing unterbinden - "Konzentration muss auf dem Rennen sein"

Die FIA hat am Donnerstag verkündet, dass sie dieses Thema nun bald beenden möchte. In ihrer Mitteilung verlangt der Weltverband „im Interesse der Sicherheit“ von den zehn Teams, „dieses Phänomen zu reduzieren oder zu beseitigen“. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Hamilton und Co. klagen über Rückenschmerzen

Wie das Fachmagazin auto motor und sport berichtet, will die FIA in den Freitagstrainings in Montreal den angesprochenen Grenzwert ermitteln, der ab dem dritten freien Training am Samstag verbindlich einzuhalten sein soll.