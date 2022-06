FC Barcelona: Weg für Lewandowski frei? Die wichtigsten Infos der Mitgliederversammlung im Ticker

Der FC Barcelona will sich frisches Geld verschaffen, braucht dazu aber die Genehmigung der Mitglieder. SPORT1 begleitet die Mitgliederversammlung im Ticker.

Am Donnerstagabend findet ab 19 Uhr eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt. Das Hauptziel dieser Veranstaltung? Es sollen wichtige Entscheidungen getroffen werden, die riesige Millioneneinnahmen zur Folge haben - und damit auch den möglichen Transfer von Robert Lewandowski deutlich einfacher machen (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Mit dem Verkauf der klubeigenen „Barca Licensing and Merchandising“ (BLM) und von TV-Anteilen könnten laut Sport und Mundo Deportivo bis zu 700 Millionen Euro erlöst werden. Doch für dieses Vorhaben braucht der Klub die Erlaubnis der Mitglieder.

Teilerfolg für Barca! Der Antrag, 49,9 % der Anteile der BLM zu verkaufen, wurde von den Mitgliedern angenommen. Das soll dem Klub mindestens 200 Millionen Euro in die Kasse spülen.

„Um Spitzenspieler zu verpflichten, muss man vielleicht nicht viel wissen, aber um diese Tätigkeiten durchzuführen, muss man sehr viel wissen. Wir sind immer offen für gute Ratschläge, aber wir haben eine Fußballabteilung, die den Markt sehr gut kennt. Wir sind ein Einkaufsverein, aber wir sind auch ein Ausbildungsverein. Wir schließen die Verträge mit Araujo, dem jetzigen und zukünftigen Spieler, Pedri, einem Referenzspieler, wir haben Nico, Gavi, dessen Vertrag in Arbeit ist, wir haben einen Spieler von Racing Santander, der 19 Jahre alt ist. Wir bauen ein Team auf“.

Laporta: „Es gibt Leute, die nach ihren eigenen Regeln im Profifußball agieren. Wir sind Teil von LaLiga. Wir beobachten eine Besessenheit, alles, was wir tun, mit Hindernissen zu versehen“.

Auf die Frage, warum Barca die BLM-Anteile nicht behält, entgegnet Guiu: „Wir haben es wiederholt gesagt. In dieser Situation schauen wir auf die Vermögenswerte innerhalb des Vereins und auf die BLM. Wir haben zwei Ziele: Wir wollen Einkommen erzielen, also müssen wir verkaufen. Unter der Bedingung, dass wir die Mehrheit nicht verkaufen. Und um zurückkaufen zu können“.

„Diese Operation wird zunächst eine Investition bedeuten, da ein Anteil von 49,9 % erworben wird. Wir haben verschiedene Vorschläge. Die Bewertung des gesamten Unternehmens liegt unserer Meinung nach bei 700 Millionen Euro. Es gibt Anleger, die die Bewertung für niedriger halten. Es wäre ein Bereich zwischen 600 und 700, es ist ein Tauziehen. Sie wird uns helfen, das Wachstum zu beschleunigen. Dieses Unternehmen hat einen Umsatz von 56 Millionen, mit dem Eintritt von Kapital würden wir höhere Zahlen erreichen. Die Angebote, die wir bekommen haben, waren nicht unter 200 Millionen. Wenn man sehr konservativ ist, liegt der Preis für diese 49,9 % zwischen 200 und 300 Millionen, abhängig von einer Reihe von Klauseln, bei denen Barca den Verkauf an eine dritte Partei genehmigen müsste“.

Nun hat Juli Guiu das Wort. Der Vizepräsident des Bereich Marketings erklärt den Mitgliedern, was die BLM für Aufgaben hat und woraus sie sich zusammensetzt. „Ich bitte sie aus den vom Präsidenten dargelegten Gründen, uns das Vertrauen zu schenken, dass es sich um eine Gelegenheit zum Wachstum handelt und uns zu erlauben, 49,9 % zu verkaufen, was einen Minderheitsverkauf dieser 100-prozentigen Gesellschaft des FC Barcelona, des Vereins, darstellt, und dass wir sie jederzeit zurückkaufen können“.

„Wir haben es geschafft, das Auto zu starten, obwohl wir so viel Arbeit hatten. Aber das Auto lief nicht, es sprang zwar an, aber es lief nicht. Der Ansatz war derselbe, nämlich die Partner um Geld zu bitten, aber wir dachten nein. Und dann kamen die wirtschaftlichen Hebel ins Spiel, also die Mechanismen zur Wiederbelebung der Wirtschaft. Unter Berücksichtigung der Vermögenswerte des Vereins“.