Tennis: Dominic Thiem fällt Wimbledon-Entscheidung - neuer Comeback-Versuch auf Sand

Nach seiner Verletzungspause kämpft Dominic Thiem weiter darum, zu alter Form zu finden. Dabei trifft er nun eine harte Entscheidung in Bezug auf Wimbledon.

Der Österreicher zieht seine Meldung für Wimbledon zurück und verzichtet damit auf eine Teilnahme am Rasenklassiker, der vom 27. Juni bis 10. Juli (ausgewählte Spiele im SPORT1-Liveticker) vom All England Lawn Tennis and Croquet Club veranstaltet wird.