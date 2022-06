Anzeige

Bundesliga-Vorbereitung 2022/23: So bereiten sich FC Bayern, BVB & Co. vor Die Pläne der Bundesligisten

Champions-League-Reform: Das sagt Kahn

SPORT1

Trainingsauftakt, Trainingslager und Testspiele - SPORT1 gibt einen Überblick über die Sommerfahrpläne der Bundesligisten.

Die Bundesliga-Profis befinden sich größtenteils im Urlaub, bald steht allerdings die Rückkehr in die Heimat an, denn die neue Bundesligasaison steht bald an.

Am 5. August startet die Spielzeit 2022/23, die von der WM 2022 im Winter unterbrochen wird. Eine Woche vorher geht es bereits im DFB-Pokal los.

SPORT1 zeigt, wann welcher Verein loslegt, welche Trainingslager geplant sind und gegen welche Teams die 18 Bundesligisten testen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

FC Bayern München

Trainingsstart: 8. Juli

Trainingslager: 18. bis 24. Juli in den USA

Testspiele: DC United (20. Juli), Manchester City (23. Juli)

Sonstiges: DFL-Supercup gegen RB Leipzig am 30. Juli

Borussia Dortmund

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 15. bis 23. Juli in Bad Ragaz (Schweiz)

Testspiele: Lüner SV (5. Juli), FC Valencia (18. Juli), FC Villarreal (22. Juli)

Bayer 04 Leverkusen

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 14. bis 22. Juli in Zell am See (Österreich)

Testspiele: MSV Duisburg (9. Juli)

RB Leipzig

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 10. bis 17. Juli in Aigen (Österreich)

Testspiele: FC Liverpool (21. Juli), Gegner noch offen (24. Juli)

Sonstiges: DFL-Supercup gegen den FC Bayern München am 30. Juli (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Union Berlin

Trainingsstart: 20. Juni

Trainingslager: 23. bis 26. Juni in Bad Saarow, 11. Juli bis 20. Juli in Neukirchen am Großvenediger (Österreich)

Testspiele: Viktoria Berlin (29. Juni), 1. FC Magdeburg (2. Juli), Eintracht Braunschweig (6. Juli) Bohemians Dublin (9. Juli), Gegner noch offen (15. Juli, 16. Juli, 23. Juli)

SC Freiburg

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 6. bis 15. Juli in Schruns (Österreich)

Testspiele: SV Elversberg (2. Juli), Gegner noch offen (9. Juli, 16. Juli, 23. Juli)

1. FC Köln

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 3. bis 10. Juli in Donaueschingen

Testspiele: TuS Mondorf (1. Juli), Austria Lustenau (8. Juli), Grasshoppers Club Zürich (09. Juli), AC Mailand (16. Juli), Kickers Offenbach (17. Juli), NEC Nijmegen (22. Juli)

FSV Mainz 05

Trainingsstart: 21. Juni

Trainingslager: 13. bis 20. Juli in Grassau am Chiemsee

Testspiele: FC Kiedrich (25. Juni), Wormatia Worms (2. Juli)

TSG Hoffenheim

Trainingsstart: 26. Juni

Trainingslager: 11. bis 17. Juli in Kitzbühel (Österreich)

Testspiele: FC Astoria Walldorf (2. Juli), 1. FC Heidenheim (9. Juli)

Borussia Mönchengladbach

Trainingsstart: 26. Juni

Trainingslager: 3. bis 10. Juli in Rottach-Egern am Tegernsee

Testspiele: Rot-Weiss Essen (1. Juli), TSV 1860 München (10. Juli) Standard Lüttich (16. Juli) Real Sociedad San Sebastián (23. Juli)

Eintracht Frankfurt

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 9. bis 16. Juli in Windischgarsten (Österreich)

Testspiele: Linzer ASK (9. Juli)

Sonstiges: Europäischer Supercup gegen Real Madrid am 10. August

VfL Wolfsburg

Trainingsstart: 22. Juni

Trainingslager: 8. bis 16. Juli in Seefeld (Österreich)

Testspiele: Volkswagen-Cup gegen VfL Osnabrück und Hannover 96 (2. Juli), FC Brentford (23. Juli)

VfL Bochum

Trainingsstart: 20. Juni

Trainingslager: 10. bis 17. Juli in Gais (Südtirol)

Testspiele: Wuppertaler SV (25. Juni), 1. FC Monheim (29. Juni), 1. FC Bocholt (2. Juli), Fortuna Sittard (6. Juli), SC Paderborn (8. Juli), Gegner noch offen (21. Juli, 23. Juli)

FC Augsburg

Trainingsstart: noch offen

Trainingslager: noch offen

Testspiele: noch offen

VfB Stuttgart

Trainingsstart: 27. Juni

Trainingslager: 9. bis 16. Juli im Allgäu

Testspiele: SV Böblingen (2. Juli), FC Zürich (9. Juli) FC Brentford (16. Juli)

Hertha BSC

Trainingsstart: 22. Juni

Trainingslager: 27. Juni bis 2. Juli in Kienbaum, 12. bis 23. Juli im St. George‘s Park in Burton-upon-Trent (England)

Testspiele: TuS Makkabi Berlin (29. Juni), SV Babelsberg 03 (2. Juli), FC Energie Cottbus (8. Juli), Derby County (16. Juli), Nottingham Forest (19. oder 20. Juli), Gegner noch offen (23. Juli)

FC Schalke 04

Trainingsstart: 22. Juni

Trainingslager: 11. bis 18. Juli in Mittersill (Österreich

Testspiele: noch offen (29. Juni, 6. Juli, 9. Juli, 22. Juli), Blau-Weiß Lohne (2. Juli), Schalke-Tag (24. Juli)

SV Werder Bremen

Trainingsstart: 22. Juni

Trainingslager: 30. Juni bis 10. Juli in Zell am Ziller (Österreich)

Testspiele: VfL Oldenburg (25. Juni), Karlsruher SC (3. Juli)