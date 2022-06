Transfermarkt: Ex-Leipziger Bruma wechselt zu Fenerbahce

Der einstige Leipziger Bundesliga-Profi Bruma kehrt in die Türkei zurück.

Der einstige Leipziger Bundesliga-Profi Bruma kehrt in die Türkei zurück. Der neunmalige portugiesische Nationalspieler wird von der PSV Eindhoven für ein Jahr an Fenerbahce Istanbul ausgeliehen. Damit wird der 27-Jährige vom Teamkollegen des Ex-Weltmeisters Mario Götze zum Teamkollegen des Ex-Weltmeisters Mesut Özil.

Leipzig hatte 2017 15 Millionen Euro für Linksaußen Bruma an Galatasaray Istanbul gezahlt, der danach in 41 Bundesliga-Spielen nur vier Tore erzielte. Leipzig verkaufte Bruma 2019 für immerhin noch zwölf Millionen an Eindhoven.