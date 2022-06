Kann sich Barcelona Lewandowski leisten? Real-Boss Pérez ist davon überzeugt

Romeu will Barca „von den Toten auferstehen lassen“

Genau darum geht es in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstagabend. Dort soll der Verkauf der klubeigenen Barca Licensing & Merchandising (BLM) in Höhe von 49 Prozent sowie die Übertragung von bis zu 25 Prozent der Fernsehrechte an LaLiga durchgewunken werden.