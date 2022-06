Billie Jean King Cup: Deutschland spielt gegen Kroatien

Kerber und Co. treffen in den Play-offs auf Kroatien © AFP/SID/MICHAL CIZEK

Im Kampf gegen den Abstieg treffen die deutschen Tennis-Frauen im Billie Jean King Cup am 11. und 12. November auswärts auf Kroatien

Im Kampf gegen den Abstieg aus der Weltgruppe bekommen es die deutschen Tennis-Frauen im Billie Jean King Cup auswärts mit Kroatien zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in London. Ausgetragen werden die Play-off-Spiele am 11. und 12. November.