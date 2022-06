Vielseitigkeits-DM: Knüppel nach erstem Dressurtag vorn

Außenseiterin Hanna Knüppel hat bei den deutschen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten in Luhmühlen nach dem ersten Dressurtag die Führung übernommen. Mit Levinio setzte sich die Amazone aus Elsfleth im niedersächsischen Heidedörfchen mit 27,0 Punkten vor William Coleman aus den USA mit Off the Record (28,2) sowie Vanessa Bölting aus Münster mit Ready to go (28,6) an die Spitze.