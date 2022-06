Bundesliga: Verlässt David Raum Hoffenheim zum BVB? SPORT1 klärt über Ausstiegsklausel auf

"Flankengott" Raum: Wegen diesen Traum-Vorlagen will ihn der BVB unbedingt

David Raum ist als einer der großen Gewinner aus der Länderspielreise gegangen . In den letzten drei Spielen gegen England, Ungarn und Italien überzeugte er als dynamischer Flankengeber. Klar, dass europäische Topvereine den 24 Jahre alten Senkrechtstarter (spielte letztes Jahr noch in der 2. Liga bei Greuther Fürth) auf dem Zettel haben.

Nach SPORT1 -Informationen hat allen voran der BVB starkes Interesse, zudem sind finanzstärkere Klubs aus England hinter ihm her. Unter anderem Manchester City mit Startrainer Pep Guardiola soll englischen Medienberichten zufolge ein Auge auf den Linksfuß geworfen haben.

Raum: „Hätte gerne international gespielt“

Dieser würde nach eigener Aussage gerne international spielen. Im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Marbella vor drei Wochen sagte Raum auf SPORT1 -Nachfrage zu seiner Zukunft : „Ich bin ehrlich, ich hätte natürlich gerne mit Hoffenheim international gespielt. Das hat leider nicht geklappt. Das ist weiterhin ein Traum bei mir.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ein Traum, der vielleicht schon in diesem Sommer in Erfüllung gehen könnte. Zuletzt gab es Verwirrung um seine angebliche Ausstiegsklausel. Entgegen anderslautender Medienberichte gibt es in diesem Sommer keine festgeschriebene Exit-Möglichkeit.