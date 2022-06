Transfermarkt: Ex-FC-Bayern-Star James Rodriguez vor Transfer zu Traditionsklub

James Rodríguez‘ Zeit in Trikots von internationalen Spitzenklubs ist inzwischen einige Jahre her. Womöglich steht der Kolumbianer nun vor einer Rückkehr nach Südamerika.

Der Karriereweg von James Rodríguez ging in jüngerer Vergangenheit nicht unbedingt nach oben. Nach Stationen wie Real Madrid, dem FC Bayern München und dem FC Everton spielte der 30-Jährige zuletzt in Katar bei Al-Rayyan SC.

Bringt ein Neustart in dem Land, wo einst alles begann, die Wende?

Laut DirecTV sollen die Boca Juniors Interesse am Kolumbianer haben. Ein Wechsel nach Argentinien wäre für James auch ein Schritt zurück in die Vergangenheit.

In Katar sammelte James in zwölf Ligaeinsätzen solide elf Scorerpunkte. Der Top-Torjäger der Weltmeisterschaft in Brasilien erwähnte trotzdem schon mehrmals, dass er den Wüstenstaat gerne schon nach einer Saison verlassen würde.