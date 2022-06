Eintracht Frankfurt: Stefan Ilsanker vor Wechsel nach Genua

Kostic vor Abschied in Richtung Serie A? Frankfurt nennt Preisschild

Der 33 Jahre alter Österreicher, der mit der Eintracht vor wenigen Wochen die Europa League gewonnen hatte, absolvierte in Genua bereits den Medizincheck.

Ilsanker kam in der abgelaufenen Bundesligasaison nur auf elf Einsätze für die Frankfurter, in der Europa League wurde er zweimal eingesetzt. In Genua soll der Mittelfeldspieler gemeinsam mit dem deutschen Trainer Alexander Blessin den Wiederaufstieg ermöglichen.