Romelu Lukaku vor Rückkehr zu Inter Mailand - Zeit bei Chelsea enttäuschendd

Die vergangenen Spielzeit würde Lukaku wohl am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen. Zuletzt fiel der Stürmer wegen einer Knöchelverletzung in der Nations League aus, nachdem er bei Chelsea nie die hoch gesteckten Erwartungen erfüllen konnte.

Der Linksfuß stand weniger als die Hälfte aller Pflichtspiele in der Startelf der Blues - dabei hatte er sich sein Comeback in London ganz anders vorgestellt.

Lukaku von Chelsea über Everton zu United - und nach Italien

Zu groß war die Konkurrenz mit Didier Drogba und Fernando Torres. Der Stürmer war zur falschen Zeit am falschen Ort - und noch nicht so weit in seiner Entwicklung.

Warum funktioniert Lukaku nicht bei Chelsea?

Der FC Chelsea hatte mit der Verpflichtung allen Grund zur Freude. Lukaku sollte das fehlende Puzzleteil in einer Mannschaft werden, die gerade die Champions League gewinnen konnte. Nur die Position des Stürmers galt als Problemzone. Und das ließen sich die Blues ordentlich kosten. 113 Millionen Euro gingen in die Lombardei.

Auf dem Blatt war Lukaku die perfekte Lösung: Eine Saison zuvor schoss er Inter quasi im Alleingang zum Meistertitel. Insgesamt erzielte er in zwei Jahren bei der Nerazzurri 64 Tore in 95 Pflichtspielen.

Das Problem: In der Serie, in der ein 40-Jähriger Zlatan Ibrahimovic noch zu den Attraktionen gehört, gelang es dem Muskelpaket, seine physische Stärke und Schnelligkeit gekonnt einzusetzen. Trotz einer Körpergröße von 1,90 Metern und einen Gewicht von 103 Kilo gilt Lukaku als sehr beweglich.

Zudem fehlte es ihm an fehlender Konsequenz in einigen Aktionen - ein mentales Problem, dass auch seine immens hohe Ablöse verursacht haben könnte. Denn Lukaku war vom ersten Spiel an in der Bringschuld. Der Verein erwartete Tore am Fließband.