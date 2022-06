Ski Alpin: Marcel Hirscher aus Österreich übt harte Kritik am Ski-Zirkus

„Das Schlimmste für mich war, herauszufinden, wie einseitig mein Weg, wie vorgegeben mein Leben war“, stellte er in einem Interview mit Red Bulletin klar und ergänzte: „Null Spielraum für eigene Entscheidungen.“

Hirscher war „Leibeigener von anderen“

Er geht sogar noch weiter. „Als Skifahrer bist du verkauft. Das macht etwas mit dir. Ich war auf eine gewisse Art Leibeigener von anderen“, prangerte der inzwischen 33-Jährige an.

Hirscher habe sich an die „Schmerzgrenzen des Systems heran­getastet. Heute ist völlig unvorstellbar, wie ich das ausgehalten habe! Das Team, mit dem ich unterwegs war, wurde mir vorgesetzt.“

Für die Zukunft habe er die Hoffnung, dass mit den Athleten anders umgegangen werde und das Wort „selbst“ stärker in den Vorder­grund rückt.

Hirscher will den „Skisport nachhaltig verändern“

Als Beispiel nannte der Österreicher den Standard im Motorsport: „Der Unterschied in der Professionalität zwischen Ski­ und Motorsport hat mich schon immer gestört. Nach meinem Besuch in der F1­-Fabrik von Red Bull Racing in Milton Keynes war ich drei Stunden lang sprachlos auf dem Flug nach Hause. Dagegen ist der Skizirkus Steinzeit.“