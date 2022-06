Fußball: UEFA soll neues Mini-Turnier vor der Champions League planen

Wie L‘Équipe berichtet, will der europäische Fußballverband, in den USA eine Mini-Turnier veranstalten, um mehr Aufmerksamkeit für die Champions League zu generieren. (NEWS: Alles zur Champions League)

Spielergewerkschaft kritisiert die Pläne

Zuvor wurde in dem Post bereits in ähnlich ironischem Ton der eigentliche Zweck dieses Turniers benannt: „Das wird all jenen den Mund verbieten, die glauben, dass die UEFA nur ihre Kassen füllen will, ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Spieler, ohne Rücksicht auf das Spektakel. Und des Fußballs.“